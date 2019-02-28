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В Европе в последний день зимы потеплело до +20 градусов

28 февраля 2019 09:15
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Новости Европы. Рекордные температуры: в Европу пришла аномально жаркая весна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе в последний день зимы потеплело до +20 градусов-1

В Европе в последний день зимы потеплело до +20 градусов-3

В Соединенном Королевстве, Франции, Бельгии столбики термометров в последний день зимы взлетели до +20 градусов. Люди массово отправляются в парки, чтобы погреться на солнце, а некоторые даже загорают.

Однако сложившаяся ситуация отнюдь не радует экологов. Специалисты утверждают, что аномальные температуры – следствие глобального потепления.

# Погода # Фотофакт

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