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Совбез ООН рассмотрит резолюции по Венесуэле

28 февраля 2019 11:50
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Новости США. Совет безопасности ООН собирается на заседание, чтобы обсудить пути урегулирования ситуации в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совбез ООН рассмотрит резолюции по Венесуэле -1

Участникам встречи предстоит рассмотреть и проголосовать по двум проектам резолюций, предложенным Соединенными Штатами и Россией.

Вашингтон призывает к проведению в Боливарианской Республике свободных и справедливых выборов, а прошедшие в мае 2018 года признать нелегитимными. Москва, в свою очередь, настаивает на урегулировании кризиса в Венесуэле путем диалога и в соответствии с Конституцией страны.

Совбез ООН рассмотрит резолюции по Венесуэле -4

# Международная политика # Фотофакт

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