Совбез ООН рассмотрит резолюции по Венесуэле

Новости США. Совет безопасности ООН собирается на заседание, чтобы обсудить пути урегулирования ситуации в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участникам встречи предстоит рассмотреть и проголосовать по двум проектам резолюций, предложенным Соединенными Штатами и Россией.

Вашингтон призывает к проведению в Боливарианской Республике свободных и справедливых выборов, а прошедшие в мае 2018 года признать нелегитимными. Москва, в свою очередь, настаивает на урегулировании кризиса в Венесуэле путем диалога и в соответствии с Конституцией страны.