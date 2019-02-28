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Трамп и Ким Чен Ын согласовали несколько пунктов «Ханойской декларации»: какие темы затронет документ

28 февраля 2019 08:24
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Второй день саммита США и КНДР. Встреча проходит во вьетнамском Ханоэ. Как и накануне, переговоры двух лидеров 28 февраля начались со встречи в формате тет-а-тет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А позже к диалогу подключились представители делегаций.

Трамп и Ким Чен Ын провели встречу в формате тет-а-тет в Ханое

Трамп и Ким Чен Ын согласовали несколько пунктов «Ханойской декларации»: какие темы затронет документ-1

Дональд Трамп и Ким Чен Ын к этому моменту согласовали по меньшей мере три пункта совместного документа, который будет подписан по итогам саммита и получит название «Ханойская декларация». В тексте будет определено понятие «денуклеаризация», обозначены дальнейшие шаги обеих сторон для ее достижения, а также прописаны задачи и вопросы, которые будут обсуждаться этими странами в дальнейшем.

Трамп и Ким Чен Ын согласовали несколько пунктов «Ханойской декларации»: какие темы затронет документ-4

Трамп и Ким Чен Ын согласовали несколько пунктов «Ханойской декларации»: какие темы затронет документ-6

# Международная политика # Фотофакт

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Трамп и Ким Чен Ын провели встречу в формате тет-а-тет в Ханое