Трамп и Ким Чен Ын согласовали несколько пунктов «Ханойской декларации»: какие темы затронет документ

Второй день саммита США и КНДР. Встреча проходит во вьетнамском Ханоэ. Как и накануне, переговоры двух лидеров 28 февраля начались со встречи в формате тет-а-тет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А позже к диалогу подключились представители делегаций.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын к этому моменту согласовали по меньшей мере три пункта совместного документа, который будет подписан по итогам саммита и получит название «Ханойская декларация». В тексте будет определено понятие «денуклеаризация», обозначены дальнейшие шаги обеих сторон для ее достижения, а также прописаны задачи и вопросы, которые будут обсуждаться этими странами в дальнейшем.