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В Индонезии после схода оползня под завалами могут быть 37 человек

28 февраля 2019 09:13
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Новости Индонезии. Число погибших в результате схода оползня в Индонезии возросло до четырех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии после схода оползня под завалами могут быть 37 человек-1

На руднике в Сулавеси продолжается поисково-спасательная операция. Около 37 человек могут все еще находиться под завалами. Накануне специалистам удалось поднять на поверхность 13 пострадавших. Сейчас они находятся под присмотром медиков.

Напомним, из-за спровоцированного дождями оползня на золотодобывающем руднике рухнули опорные конструкции. Под землей оказались заблокированы десятки людей.

В Индонезии после схода оползня под завалами могут быть 37 человек-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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