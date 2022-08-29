Самая засушливая пустыня мира меняется на глазах. В Атакаме на севере Чили распускаются цветы

Новости Чили. Там, где даже зимой около +20 °C, теплу и солнцу только рады. Так, самая засушливая пустыня мира меняется на глазах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Атакаме на севере Чили распускаются цветы, зеленеет трава и покрываются листьями кустарники. В 2022 году здесь ждут обильного цветения, поскольку зимой шли очень сильные дожди. А поскольку Атакама расположена в Южном полушарии, весна здесь длится с сентября по ноябрь.

Понаблюдать за расцветающей пустыней любят туристы. В Атакаме насчитывается 200 видов растений, некоторые из них – эндемики.

Хорхе Годой, смотритель парка Льянос-де-Чалье:

Это только начало. Мы ожидаем более интенсивного цветения во второй половине сентября. Сейчас на территории парка можно увидеть кустарники и гвоздики.