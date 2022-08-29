Прямой эфир

Самая засушливая пустыня мира меняется на глазах. В Атакаме на севере Чили распускаются цветы

29 августа 2022 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чили. Там, где даже зимой около +20 °C, теплу и солнцу только рады. Так, самая засушливая пустыня мира меняется на глазах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая засушливая пустыня мира меняется на глазах. В Атакаме на севере Чили распускаются цветы-1

В Атакаме на севере Чили распускаются цветы, зеленеет трава и покрываются листьями кустарники. В 2022 году здесь ждут обильного цветения, поскольку зимой шли очень сильные дожди. А поскольку Атакама расположена в Южном полушарии, весна здесь длится с сентября по ноябрь.

Самая засушливая пустыня мира меняется на глазах. В Атакаме на севере Чили распускаются цветы-4

Понаблюдать за расцветающей пустыней любят туристы. В Атакаме насчитывается 200 видов растений, некоторые из них – эндемики.

Самая засушливая пустыня мира меняется на глазах. В Атакаме на севере Чили распускаются цветы-7

Хорхе Годой, смотритель парка Льянос-де-Чалье:
Это только начало. Мы ожидаем более интенсивного цветения во второй половине сентября. Сейчас на территории парка можно увидеть кустарники и гвоздики.

Самая засушливая пустыня мира меняется на глазах. В Атакаме на севере Чили распускаются цветы-10

Впрочем, сотрудники Национального парка гостям рады. В то же время они предупреждают, что с хрупкой экосистемой пустыни нужно обращаться бережно.

# Растения и цветы # Хорхе Годой # Новости Чили # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Латвии авиационная отрасль под угрозой из-за нехватки запчастей
29 августа 2022 06:46

В Латвии авиационная отрасль под угрозой из-за нехватки запчастей

В Великобритании рост цен на электроэнергию может привести к массовым беспорядкам
29 августа 2022 06:39

В Великобритании рост цен на электроэнергию может привести к массовым беспорядкам

Во Франции готовятся к дефициту продуктов, а британцы прощаются с барами. Как пострадали от кризиса страны ЕС?
28 августа 2022 19:18

Во Франции готовятся к дефициту продуктов, а британцы прощаются с барами. Как пострадали от кризиса страны ЕС?