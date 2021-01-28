Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана

Новости Кыргызстана. В Кыргызстане новый президент. Садыр Жапаров официально вступил в должность главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инаугурация состоялась в здании филармонии в Бишкеке. Избранный лидер зачитал текст присяги, получил нагрудный знак, штандарт и удостоверение президента. На церемонии присутствовали более 1 000 гостей.

Напомним, досрочные выборы в Кыргызстане состоялись 10 января. Жапарова поддержали чуть более 79 % избирателей.