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Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана

28 января 2021 09:48
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Новости Кыргызстана. В Кыргызстане новый президент. Садыр Жапаров официально вступил в должность главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана-1

Инаугурация состоялась в здании филармонии в Бишкеке. Избранный лидер зачитал текст присяги, получил нагрудный знак, штандарт и удостоверение президента. На церемонии присутствовали более 1 000 гостей.

Напомним, досрочные выборы в Кыргызстане состоялись 10 января. Жапарова поддержали чуть более 79 % избирателей.

# Выборы # Садыр Жапаров # Фотофакт

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