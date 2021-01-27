США согласились продлить договор СНВ-3 на пять лет на условиях России
Новости США. США согласились продлить договор СНВ-3 на пять лет на условиях России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, срок окончания действия документа отодвигается на февраль 2026 года без предварительных условий и дополнений.
Это дает значительный запас времени для углубленных переговоров Москвы и Вашингтона о стратегической стабильности.
27 января соглашение с США о продлении СНВ-3 было ратифицировано Госдумой и Советом Федерации России.
Напомним, Москва и Вашингтон подписали этот договор в 2010 году. Он предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран до 1500 боеголовок и 700 носителей. В настоящий момент это единственный договор об ограничении вооружений между США и Россией.