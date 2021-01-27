США согласились продлить договор СНВ-3 на пять лет на условиях России

Новости США. США согласились продлить договор СНВ-3 на пять лет на условиях России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, срок окончания действия документа отодвигается на февраль 2026 года без предварительных условий и дополнений.

Это дает значительный запас времени для углубленных переговоров Москвы и Вашингтона о стратегической стабильности. 27 января соглашение с США о продлении СНВ-3 было ратифицировано Госдумой и Советом Федерации России.