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США согласились продлить договор СНВ-3 на пять лет на условиях России

27 января 2021 20:20
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Новости США. США согласились продлить договор СНВ-3 на пять лет на условиях России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, срок окончания действия документа отодвигается на февраль 2026 года без предварительных условий и дополнений.

США согласились продлить договор СНВ-3 на пять лет на условиях России-1

Это дает значительный запас времени для углубленных переговоров Москвы и Вашингтона о стратегической стабильности. 

27 января соглашение с США о продлении СНВ-3 было ратифицировано Госдумой и Советом Федерации России. 

США согласились продлить договор СНВ-3 на пять лет на условиях России-4

Напомним, Москва и Вашингтон подписали этот договор в 2010 году. Он предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран до 1500 боеголовок и 700 носителей. В настоящий момент это единственный договор об ограничении вооружений между США и Россией.

# Международная политика # Фотофакт

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