Евросоюз разрешил эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX

Европейское агентство авиационной безопасности одобрило возвращение в эксплуатацию модифицированной версии Boeing 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили представители агентства, теперь они абсолютно уверены в безопасности самолета. Несмотря на это, специалисты продолжат внимательно следить за работой Boeing.

Напомним, полеты 737 МАХ были приостановлены в 2019 году после двух авиакатастроф, унесших жизни почти 346 человек.