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Евросоюз разрешил эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX

28 января 2021 08:59
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Европейское агентство авиационной безопасности одобрило возвращение в эксплуатацию модифицированной версии Boeing 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз разрешил эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX-1

Как отметили представители агентства, теперь они абсолютно уверены в безопасности самолета. Несмотря на это, специалисты продолжат внимательно следить за работой Boeing.

Напомним, полеты 737 МАХ были приостановлены в 2019 году после двух авиакатастроф, унесших жизни почти 346 человек.

# Самолет # Фотофакт

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