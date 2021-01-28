В Эстонии главой кабмина стала Кая Каллас. Она первая женщина на этом посту

Новости Эстонии. Эстония – первое государство в мире, которым управляют исключительно женщины. Главой кабинета министров стала 43-летняя лидер Партии реформ Кая Каллас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она первая женщина на этом посту. У Каи юридическое образование. Она владеет четырьмя иностранными языками: французским, финским, английским и русским. Успешную политическую карьеру совмещает с семейными обязанностями.

Напомним, ранее эстонцы доверили руководить страной первой в истории государства женщине-президенту Керсти Кальюлайд.