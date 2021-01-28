Прямой эфир

В Эстонии главой кабмина стала Кая Каллас. Она первая женщина на этом посту

28 января 2021 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Эстонии. Эстония – первое государство в мире, которым управляют исключительно женщины. Главой кабинета министров стала 43-летняя лидер Партии реформ Кая Каллас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии главой кабмина стала Кая Каллас. Она первая женщина на этом посту-1

Она первая женщина на этом посту. У Каи юридическое образование. Она владеет четырьмя иностранными языками: французским, финским, английским и русским. Успешную политическую карьеру совмещает с семейными обязанностями.

Напомним, ранее эстонцы доверили руководить страной первой в истории государства женщине-президенту Керсти Кальюлайд.

# Международная политика # Керсти Кальюлайд # Кая Каллас # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Евросоюз разрешил эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX
28 января 2021 08:59

Евросоюз разрешил эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX

США согласились продлить договор СНВ-3 на пять лет на условиях России
27 января 2021 20:20

США согласились продлить договор СНВ-3 на пять лет на условиях России

Его назвали Симба. В Сингапуре в результате искусственного оплодотворения родился львёнок
27 января 2021 14:44

Его назвали Симба. В Сингапуре в результате искусственного оплодотворения родился львёнок