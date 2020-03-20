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С вымазанным в саже лицом. Как принято отмечать Новый год в Иране?

20 марта 2020 09:54
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Новости Ирана. Один из главных праздников отмечают 20 марта жители Ирана,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ночь на 20 марта в стране наступил Новый год или Навруз.

С вымазанным в саже лицом. Как принято отмечать Новый год в Иране?-1

Традиционно в этот день люди украшают улицы городов. Главный атрибут – разукрашенное яйцо. В Иране его считают символом плодородия и новой жизни. По улицам гуляют местные жители в костюмах Хаджи Фируза – предвестника весны, одетого в красный наряд с вымазанным в саже лицом.

С вымазанным в саже лицом. Как принято отмечать Новый год в Иране?-4

На праздничном столе в каждом доме можно увидеть чеснок, яблоки, уксус, сумах (иранская пряность), монеты, ростки пшеницы и сладкое блюдо саману.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от себя лично и от белорусского народа поздравил президента Ирана Хасана Роухани с праздником Навруз.

С вымазанным в саже лицом. Как принято отмечать Новый год в Иране?-7

# Праздники # Александр Лукашенко # Хасан Роухани # Фотофакт

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