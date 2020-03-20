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В здании правительства Армении в Ереване вспыхнул пожар

20 марта 2020 09:37
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Новости Армении. В здании правительства Армении в центре Еревана произошёл пожар. Огонь вспыхнул на 4-м этаже, в одном из офисов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В здании правительства Армении в Ереване вспыхнул пожар-1

Для ликвидации возгорания к месту происшествия были направлены четыре пожарные команды, а также опергруппа Национального центра кризисного управления.

В здании правительства Армении в Ереване вспыхнул пожар-4

Пламя достаточно быстро удалось потушить. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Что привело к ЧП, выясняют специалисты. 

# Пожар # Фотофакт

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