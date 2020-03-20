В здании правительства Армении в Ереване вспыхнул пожар

Новости Армении. В здании правительства Армении в центре Еревана произошёл пожар. Огонь вспыхнул на 4-м этаже, в одном из офисов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для ликвидации возгорания к месту происшествия были направлены четыре пожарные команды, а также опергруппа Национального центра кризисного управления.