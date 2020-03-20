В Японию привезли Олимпийский огонь

Новости Японии. Олимпийский огонь доставили из Греции в японскую префектуру Мияги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вскоре его перевезут в соседнюю префектуру Фукусима, где 26 марта в футбольном тренировочном центре начнётся эстафета. Изначально предполагалось, что все эти мероприятия будут проходить в присутствии огромного количества зрителей, однако из-за вспышки коронавируса организаторы сделали их закрытыми и призвали людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута эстафеты.