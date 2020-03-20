Прямой эфир

В Японию привезли Олимпийский огонь

20 марта 2020 09:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Олимпийский огонь доставили из Греции в японскую префектуру Мияги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японию привезли Олимпийский огонь-1

Вскоре его перевезут в соседнюю префектуру Фукусима, где 26 марта в футбольном тренировочном центре начнётся эстафета. Изначально предполагалось, что все эти мероприятия будут проходить в присутствии огромного количества зрителей, однако из-за вспышки коронавируса организаторы сделали их закрытыми и призвали людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута эстафеты.

В Японию привезли Олимпийский огонь-4

Завершится она 24 июля в Токио, где будет проходить Олимпиада-2020. Напомним, МОК пока не принял решение об отмене Игр на фоне распространения COVID-19.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В здании правительства Армении в Ереване вспыхнул пожар
20 марта 2020 09:37

В здании правительства Армении в Ереване вспыхнул пожар

Вьетнам приостановил безвизовый въезд для туристов
20 марта 2020 08:53

Вьетнам приостановил безвизовый въезд для туристов

Четверо белорусов и 30 россиян заблокированы на лайнере Costa Pacifica
20 марта 2020 08:34

Четверо белорусов и 30 россиян заблокированы на лайнере Costa Pacifica