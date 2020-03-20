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Вьетнам приостановил безвизовый въезд для туристов

20 марта 2020 08:53
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Новости мира. Власти Вьетнама приостановили действие программы, по которой белорусы могли въезжать в страну без визы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вьетнам приостановил безвизовый въезд для туристов-1

Также этой возможности лишились граждане России и Японии. Решение вступит в силу уже с 21 марта. В минувший вторник правительство распорядилось на 30 дней прекратить выдачу виз иностранным гражданам, однако безвизовый въезд документом не отменялся. На такие меры во Вьетнаме пошли в рамках усиления борьбы с COVID-19. 

Вьетнам приостановил безвизовый въезд для туристов-4

# Туризм # Фотофакт

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