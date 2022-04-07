Кризис в Латвии: продукты подорожали на 70%, цены на электричество выросли в 4 раза

Цена на электроэнергию в Латвии бьет рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В марте она выросла почти на 60 %. Теперь мегаватт час стоит около 170 евро. По сравнению с мартом 2021 года стоимость увеличилась почти в четыре раза.

От этой новости у жителей прибалтийской страны темнеет в глазах. Теперь, прежде чем включить свет, им надо произвести математические расчеты, чтобы узнать насколько похудеет их кошелек и семейный бюджет за каждую минуту при свете и в тепле. И энергетики не обещают улучшения ситуации. А наоборот предвещают дальнейшее подорожание. Причина – пресловутое увеличение цен на энергоносители. Плюс импорт электроэнергии в Латвию из России сократился почти на 40 %. А возместить эту потерю нечем. Страна уже отказалась от российского угля и скоро лишится газа. А той электроэнергии, которую дают три большие ГЭС, катастрофически не хватает. Но и это не все.

Продукты питания в стране и вовсе подорожали на 70 %. Цены взлетели буквально на все. Не только на хлеб, мясо и молоко. А даже на такие базовые, как соль, сахар и крупы. Правда, в правительстве обещают, что дефицита продовольствия в магазинах не будет. А вот дальнейший рост цен предстоит.

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