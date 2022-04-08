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В Италии упал доход от туризма. Время пребывания россиян в стране сократилось вдвое

08 апреля 2022 07:30
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Новости Италии. Восстановление итальянской экономики находится под угрозой из-за антироссийских санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии упал доход от туризма. Время пребывания россиян в стране сократилось вдвое-1

Как заявил преподаватель кафедры бизнеса и менеджмента римского университета, санкции хоть и немногочисленные, но оказывают колоссальный эффект. Причем именно на Европу. Раньше русские туристы приносили больше половины дохода от туризма в Италии. Теперь на фоне антироссийской политики ЕС время их пребывания в стране сократилось вдвое, как и суммы, которые они там тратили. Кроме того, на экономике Италии пагубно скажется и прекращение импорта итальянских товаров в Россию.

# Экономический кризис # Фотофакт

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