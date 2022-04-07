Прямой эфир

Фермеры в США столкнулись с дефицитом удобрений в разгар посевной

07 апреля 2022 20:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министр финансов Германии заявил, что бедность в стране будет расти, а местное население предупредили о снижении доходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры в США столкнулись с дефицитом удобрений в разгар посевной-1

Немецкое правительство больше не в состоянии поддерживать экономику, которая стремительно идет ко дну. Сокрушительный удар по ней нанесли цены на энергоносители. В результате инфляция в Германии уже больше 7 %. Продолжают расти цены и на продукты.

Фермеры в США столкнулись с дефицитом удобрений в разгар посевной-4

Еще одна страна, где инфляция неумолимо растет, – Эстония. Показатель стал двузначным и составил более 15 %. Некоторые продукты питания в прибалтийской республике подорожали почти на 130 %, а коммуналка и вовсе неподъемна.

Фермеры в США столкнулись с дефицитом удобрений в разгар посевной-7

Кризис дошел и до США. Там фермеры столкнулись с дефицитом удобрений в разгар посевной. А то, что еще осталось в магазинах, стало дороже почти в два раза. В нынешних условиях единственный способ выживания для аграриев – повысить цены на зерно. Следовательно, дороже будут и продукты, стоимость которых и так уже выросла.

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Это может привести к развалу ООН. Мнение Беларуси о приостановке членства России в Совете по правам человека
07 апреля 2022 18:28

Это может привести к развалу ООН. Мнение Беларуси о приостановке членства России в Совете по правам человека

Кризис в Латвии: продукты подорожали на 70%, цены на электричество выросли в 4 раза
07 апреля 2022 10:22

Кризис в Латвии: продукты подорожали на 70%, цены на электричество выросли в 4 раза

В НАТО произошёл раскол по вопросу дальнейших отношений с Россией
07 апреля 2022 09:05

В НАТО произошёл раскол по вопросу дальнейших отношений с Россией