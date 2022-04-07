Фермеры в США столкнулись с дефицитом удобрений в разгар посевной

Министр финансов Германии заявил, что бедность в стране будет расти, а местное население предупредили о снижении доходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкое правительство больше не в состоянии поддерживать экономику, которая стремительно идет ко дну. Сокрушительный удар по ней нанесли цены на энергоносители. В результате инфляция в Германии уже больше 7 %. Продолжают расти цены и на продукты.

Еще одна страна, где инфляция неумолимо растет, – Эстония. Показатель стал двузначным и составил более 15 %. Некоторые продукты питания в прибалтийской республике подорожали почти на 130 %, а коммуналка и вовсе неподъемна.