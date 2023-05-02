Вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский заявил, что до сих пор пол Европы желает вести дела с Россией и оставаться ее партнером, пишет ТАСС.

Группы стран, которые стремятся возобновить контакты с Россией, являются не более чем заложниками своих желаний, поскольку их деятельность основана на взаимодействиях с РФ. Политик считает, что эти группы не обладали бы какой-либо политической силой без содействия Европейского союза и зарубежного капитала. Он также поделился беспокойством по поводу возможного «германо-российского сближения», которое, по его мнению, ставит под угрозу интересы самой Польши.