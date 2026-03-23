Рютте: Зеленский захотел заключить сделку с Россией

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что глава Украины Владимир Зеленский готов заключить соглашение с Россией и обсуждал это с ним в Лондоне. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, важно донести эту позицию до российской стороны, чтобы она также была готова к диалогу. Рютте отметил, что на решение Зеленского мог повлиять президент США Дональд Трамп, который выступает за мирное урегулирование конфликта.

«Я провел полтора часа в Лондоне, беседуя с Зеленским. Он хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что мы также доведем это до сведения россиян, чтобы они были готовы к сотрудничеству», – заявил он.

Ранее Трамп заявил, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромисс, и подчеркнул, что с ним вести переговоры сложнее, чем с лидером РФ Владимиром Путиным.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой для мирного урегулирования ситуации, при этом оценивая ситуацию на фронте как благоприятную для себя.

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