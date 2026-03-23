Прямой эфир

Рютте: Зеленский захотел заключить сделку с Россией

23 марта 2026 07:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Рютте: Зеленский захотел заключить сделку с Россией-0

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что глава Украины Владимир Зеленский готов заключить соглашение с Россией и обсуждал это с ним в Лондоне. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, важно донести эту позицию до российской стороны, чтобы она также была готова к диалогу. Рютте отметил, что на решение Зеленского мог повлиять  президент США Дональд Трамп, который выступает за мирное урегулирование конфликта.

«Я провел полтора часа в Лондоне, беседуя с Зеленским. Он хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что мы также доведем это до сведения россиян, чтобы они были готовы к сотрудничеству», – заявил он.

Ранее Трамп заявил, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромисс, и подчеркнул, что с ним вести переговоры сложнее, чем с лидером РФ Владимиром Путиным.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой для мирного урегулирования ситуации, при этом оценивая ситуацию на фронте как благоприятную для себя.

Фото: pixabay

# НАТО # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Правящая партия Словении удержала лидерство на выборах с минимальным отрывом
23 марта 2026 07:25

Правящая партия Словении удержала лидерство на выборах с минимальным отрывом

Энергосистема Кубы третий раз за месяц полностью остановилась
23 марта 2026 07:21

Энергосистема Кубы третий раз за месяц полностью остановилась

В Германии заменят поезда на велосипеды из-за ремонта железной дороги
23 марта 2026 06:46

В Германии заменят поезда на велосипеды из-за ремонта железной дороги