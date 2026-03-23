Правящая партия Словении удержала лидерство на выборах с минимальным отрывом

По предварительным результатам парламентских выборов в Словении, которые прошли 22 марта, лидируют две партии с минимальным отрывом друг от друга – правая Словенская демократическая партия и либеральное «Движение свободы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Движение свободы» во главе с действующим премьер-министром Робертом Голобом получило 29 мест в парламенте, а демократическая партия под руководством экс-премьера Янеза Янши – 28 мест. Если учесть поддерживающие партии, то у блока Голоба будет 40 депутатов, а у Янши – 43. В парламенте Словении всего 90 кресел, и для получения большинства нужно занять 46 из них. Поэтому решающее слово при формировании правительства могут получить небольшие партии, которые преодолели четырехпроцентный барьер.

Обе стороны считают, что итоги выборов определят будущее страны. При Роберте Голобе Словения развивалась как либеральная проевропейская демократия с упором на социальные реформы. Янез Янша предлагает поддержать бизнес налоговыми льготами, но при этом сократить финансирование НКО, социальных программ и СМИ.