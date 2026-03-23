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В Германии заменят поезда на велосипеды из-за ремонта железной дороги

23 марта 2026 06:46
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Немецкий железнодорожный концерн, известный своей непунктуальностью, снова огорчил пассажиров – компания решила заменить отмененные поезда на велосипеды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии заменят поезда на велосипеды из-за ремонта железной дороги-2

С апреля пассажирам в земле Северный Рейн-Вестфалия предложат 50 велосипедов напрокат – это связано с закрытием 10-километрового участка железной дороги на три месяца – там будут модернизировать стрелочный ГОСТ. Помимо велосипедов перевозчик организует автобусное сообщение, однако поездка на автобусе займет почти в три раза больше времени, чем на электричке.

# Германия

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