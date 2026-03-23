В Германии заменят поезда на велосипеды из-за ремонта железной дороги

С апреля пассажирам в земле Северный Рейн-Вестфалия предложат 50 велосипедов напрокат – это связано с закрытием 10-километрового участка железной дороги на три месяца – там будут модернизировать стрелочный ГОСТ. Помимо велосипедов перевозчик организует автобусное сообщение, однако поездка на автобусе займет почти в три раза больше времени, чем на электричке.