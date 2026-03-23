Национальная энергосистема Кубы третий раз за месяц полностью остановилась – предыдущий масштабный блэкаут произошел всего неделю назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже три месяца островное государство испытывает серьезные проблемы с энергоснабжением из-за дефицита топлива и износа оборудования – ситуация усугубляется экономической блокадой со стороны Соединенных Штатов, которая существенно затрудняет закупку необходимых энергоресурсов. Несмотря на постоянные попытки восстановить работу энергообъектов, жители страны по-прежнему вынуждены мириться с длительными перебоями в подаче электричества.