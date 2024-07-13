Румыния планирует запросить у США кредит на военные нужды

Правительство Румынии выразило намерение запросить у США кредит до 2 миллиардов долларов на военные нужды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно планам властей, Бухарест планирует потратить займ на покупку новой техники и развитие оборонной промышленности. Переговоры продолжаются уже несколько месяцев. Стороны обсуждают запуск производства в Румынии крупнокалиберных снарядов, а также боеприпасов для американских танков. Отмечается, что ранее Администрация Соединенных Штатов выдала подобный кредит Польше под ставку в 3 %.