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Кадровый дефицит в Грузии достиг 67%

13 июля 2024 10:55
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Грузинские компании заявляют об остром дефиците специалистов и рабочей силы, что сильно затрудняет развитие бизнеса. Из-за бездействия правительства предприниматели планируют включиться в процесс переподготовки кадров для решения ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадровый дефицит в Грузии достиг 67%-1

Несмотря на увеличение набора в учебные заведения и расширение образовательных программ, большая часть вакансий на некоторых специальностях остается свободной. О катастрофической нехватке квалифицированных кадров говорили еще несколько лет назад. Но ситуация только ухудшается.

Уровень нехватки сотрудников вырос практически на 20 %. Наряду с этим увеличилось число эмигрантов, только за прошлый год из Грузии уехали более 160 тысяч человек. А каждый четвертый гражданин в возрасте до 30 лет нигде не работает и не учится.

# Экономический кризис

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