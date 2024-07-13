Кадровый дефицит в Грузии достиг 67%

Грузинские компании заявляют об остром дефиците специалистов и рабочей силы, что сильно затрудняет развитие бизнеса. Из-за бездействия правительства предприниматели планируют включиться в процесс переподготовки кадров для решения ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на увеличение набора в учебные заведения и расширение образовательных программ, большая часть вакансий на некоторых специальностях остается свободной. О катастрофической нехватке квалифицированных кадров говорили еще несколько лет назад. Но ситуация только ухудшается.

Уровень нехватки сотрудников вырос практически на 20 %. Наряду с этим увеличилось число эмигрантов, только за прошлый год из Грузии уехали более 160 тысяч человек. А каждый четвертый гражданин в возрасте до 30 лет нигде не работает и не учится.