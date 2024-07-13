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В МИД Литвы пожаловались на итоги саммита НАТО

13 июля 2024 11:40
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По мнению и.о. министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, значительный стратегический прорыв не был достигнут в ходе саммита НАТО, пишет ТАСС.

9–11 июля состоялись переговоры лидеров стран Североатлантического альянса. Касательно саммита политик выразился, что итоги – предсказуемы. По его мнению, данный саммит показал народу США, каким уважением пользуется Вашингтон среди его союзников.

А вот политические ожидания от итогов мероприятия, по словам Ландсбергиса, «были низкими».

Также глава МИД Литвы подчеркнул, что крайне важна фиксация в декларации «необратимого» пути Украины к вступлению в Альянс, однако Киеву необходима реальная защита.

# Международная политика # Габриэлюс Ландсбергис

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