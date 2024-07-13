Макрон пообещал искупаться в Сене

Купаться в реке было официально запрещено с 1923 года из-за ее загрязнения. Однако в рамках Олимпийских игр должны пройти соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде. По заявлениям местных властей, состояние водных объектов отвечает всем требованиям санитарного надзора для проведения подобного рода мероприятий. Правда, их слова остаются без подтверждения, тогда как исследования одной из экологических организаций опровергло слова чиновников. Разумнее перенести заплывы из реки в бассейны, считают экоактивисты. Но правительство не намерено сворачивать свои планы, даже ценой здоровья атлетов и политиков.