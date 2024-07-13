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Макрон пообещал искупаться в Сене

13 июля 2024 11:02
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В преддверии открытия Олимпиады французские власти пытаются спасти свое безвыходное положение. На отчаянный шаг пошла министр спорта и окунулась в Сене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макрон пообещал искупаться в Сене-1

Купаться в реке было официально запрещено с 1923 года из-за ее загрязнения. Однако в рамках Олимпийских игр должны пройти соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде. По заявлениям местных властей, состояние водных объектов отвечает всем требованиям санитарного надзора для проведения подобного рода мероприятий. Правда, их слова остаются без подтверждения, тогда как исследования одной из экологических организаций опровергло слова чиновников. Разумнее перенести заплывы из реки в бассейны, считают экоактивисты. Но правительство не намерено сворачивать свои планы, даже ценой здоровья атлетов и политиков.

Макрон пообещал искупаться в Сене-4

В месте с министром спорта в заплыве участвовал паралимпийский знаменосец Франции, а в среду окунуться якобы в чистой воде Сены планирует мэр Парижа. Президент страны тоже пообещал искупаться, однако пока дата этой церемонии не сообщается.

# Олимпиада 2024 # Эммануэль Макрон

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