В Бейруте демонстранты подожгли ворота в здание парламента

Новости Ливана. Ливанский Бейрут охвачен массовыми беспорядками. Разгневанная толпа, пытаясь пробиться к парламентскому дворцу, подожгла ворота в здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ливана. Ливанский Бейрут охвачен массовыми беспорядками. Разгневанная толпа, пытаясь пробиться к парламентскому дворцу, подожгла ворота в здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты провоцировали и бросали в правоохранителей камни и петарды. В ответ стражи порядка были вынуждены применять силу – использовать спецсредства, в том числе резиновые пули. С обеих сторон пострадали более 40 человек. Некоторые с серьезными ранениями находятся в больнице.
Массовые беспорядки в Бейруте вспыхнули после взрыва в порту. Жертвами детонации почти 3 000 тонн аммиачной селитры стали более 170 человек, свыше 5 000 раненых. Уничтожены и повреждены десятки зданий и сотни автомобилей.