В Бейруте демонстранты подожгли ворота в здание парламента

Новости Ливана. Ливанский Бейрут охвачен массовыми беспорядками. Разгневанная толпа, пытаясь пробиться к парламентскому дворцу, подожгла ворота в здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты провоцировали и бросали в правоохранителей камни и петарды. В ответ стражи порядка были вынуждены применять силу – использовать спецсредства, в том числе резиновые пули. С обеих сторон пострадали более 40 человек. Некоторые с серьезными ранениями находятся в больнице.