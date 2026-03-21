Владимир Зеленский перестал считать нужным скрывать свое недовольство Евросоюзом, пишет РИА Новости со ссылкой на Responsible Statecraft.

В материале указано, что по мере прояснения условий вступления в ЕС недовольство Зеленского объединением становится менее прикрытым. В ходе январского Всемирного экономического форума в Давосе «это вырвалось наружу», – указывает автор.

Отмечается, что во многих государствах Евросоюза вызывает беспокойство, что прием Киева в ЕС по упрощенной процедуре скажется на доверии к объединению. Это обусловно тем, что кроме конфликта с РФ Украина ведет борьбу с коррупцией, в стране наблюдаются большие пробелы в области верховенства закона, стоит вопрос о защите культурных, языковых и религиозных прав этноменьшинств.

Ранее главой евродипломатии Каей Каллас был признан факт невозможности странами-членами Европейского союза огласить Киеву дату вхождения в блок.

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