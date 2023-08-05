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Розыгрыш призов в Нью-Йорке закончился давкой – пришлось вмешаться полицейским

05 августа 2023 12:19
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Новости США. Горы мусора, поврежденные автомобили и разбитые витрины: хаосом обернулся розыгрыш призов в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В прямом эфире популярный блогер решил раздать подарки всем желающим.

Розыгрыш призов в Нью-Йорке закончился давкой – пришлось вмешаться полицейским-1

Мероприятие вызвало небывалый ажиотаж. Главную площадь и прилегающие улицы заполнили тысячи жителей. Некоторые забирались на крыши автомобилей и магазинов. Другие залезали на фонарные столбы, чтобы оказаться чуть ближе к щедрому блогеру. Вскоре после старта акции началась паника и давка.

Розыгрыш призов в Нью-Йорке закончился давкой – пришлось вмешаться полицейским-4

В результате разгонять поклонников и любителей подарков пришлось полицейским. Власти Нью-Йорка уже подсчитывают ущерб. Очевидно, что розыгрыш бесплатных призов городу обойдется очень недешево.

# Массовые беспорядки # Новости США # Фотофакт

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