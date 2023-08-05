Новости США. Горы мусора, поврежденные автомобили и разбитые витрины: хаосом обернулся розыгрыш призов в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В прямом эфире популярный блогер решил раздать подарки всем желающим.

Мероприятие вызвало небывалый ажиотаж. Главную площадь и прилегающие улицы заполнили тысячи жителей. Некоторые забирались на крыши автомобилей и магазинов. Другие залезали на фонарные столбы, чтобы оказаться чуть ближе к щедрому блогеру. Вскоре после старта акции началась паника и давка.