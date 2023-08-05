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Зеленский заявил, что готовится к переговорам с Путиным из-за давления Запада

05 августа 2023 11:53
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Зеленский готовится к переговорам с Москвой о мире, поскольку ждет усиления давления со стороны Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Он также испытывает необходимость сохранить союзников после провала контрнаступления ВСУ и пытается найти новые пути для ведения боевых действий. Саудовская Аравия собирается провести встречу по Украине, на которую не будет приглашать Россию, однако уже подтвердила участие других стран.

Июньское контрнаступление украинских войск на юге страны провалилось, несмотря на подготовку и вооружение. Президент РФ Владимир Путин и министр обороны России Шойгу отметили неудачу украинских войск на всех направлениях контрнаступления Украины.

# Международная политика

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