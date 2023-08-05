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В Китае из-за наводнений 13 тысяч жителей эвакуировали в лагеря временного размещения

05 августа 2023 12:17
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Новости Китая. На севере Китая продолжается борьба с масштабными наводнениями. С 4 августа не прекращается эвакуация местного населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жителей перевозят в безопасные районы. Для людей разбили лагеря временного размещения. Сейчас в них находятся почти 13 тысяч человек.

В Китае из-за наводнений 13 тысяч жителей эвакуировали в лагеря временного размещения-1

Из затопленных городов людей вывозят на лодках. Если по воде к домам уже не добраться, задействуют вертолеты. Некоторые провинции только готовятся к проливным дождям, а в отдельных городах вода уже отступает. Постепенно восстанавливают подачу электроэнергии. Тем нем менее синоптики призывают жителей не расслабляться.

В Китае из-за наводнений 13 тысяч жителей эвакуировали в лагеря временного размещения-4

Китай переживает сильнейшее наводнение за 140 лет. Стихия унесла около 20 жизней, порядка трех десятков человек числятся пропавшими без вести.

# Наводнение # Новости Китая # Фотофакт

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