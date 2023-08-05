В Китае из-за наводнений 13 тысяч жителей эвакуировали в лагеря временного размещения

Новости Китая. На севере Китая продолжается борьба с масштабными наводнениями. С 4 августа не прекращается эвакуация местного населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жителей перевозят в безопасные районы. Для людей разбили лагеря временного размещения. Сейчас в них находятся почти 13 тысяч человек.

Из затопленных городов людей вывозят на лодках. Если по воде к домам уже не добраться, задействуют вертолеты. Некоторые провинции только готовятся к проливным дождям, а в отдельных городах вода уже отступает. Постепенно восстанавливают подачу электроэнергии. Тем нем менее синоптики призывают жителей не расслабляться.