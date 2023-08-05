В Китае из-за наводнений 13 тысяч жителей эвакуировали в лагеря временного размещения
Новости Китая. На севере Китая продолжается борьба с масштабными наводнениями. С 4 августа не прекращается эвакуация местного населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жителей перевозят в безопасные районы. Для людей разбили лагеря временного размещения. Сейчас в них находятся почти 13 тысяч человек.
Из затопленных городов людей вывозят на лодках. Если по воде к домам уже не добраться, задействуют вертолеты. Некоторые провинции только готовятся к проливным дождям, а в отдельных городах вода уже отступает. Постепенно восстанавливают подачу электроэнергии. Тем нем менее синоптики призывают жителей не расслабляться.
Китай переживает сильнейшее наводнение за 140 лет. Стихия унесла около 20 жизней, порядка трех десятков человек числятся пропавшими без вести.