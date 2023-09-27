Погорел на мелкой взятке ксендзу. Как раскрыли миллионную аферу Качиньского?

Предвыборная кампания в Польше еще никогда не была такой грязной. В борьбе за власть политические элиты объявили войну компроматов. Кто найдет больше фактов, порочащих репутацию оппонента? К слову, это не составляет труда. В частности, для того чтобы поднять финансовую подноготную Ярослава Качиньского, далеко ходить не пришлось. Все коррупционные схемы польской правящей элиты были на поверхности, просто никто не хотел их замечать. За это хорошо платили. Но сейчас пришло время рассказать, как Качиньский в гонке за миллионами прогорел на мелочной взятке. Расследование наших корреспондентов.

В Польше продолжается война компроматов: Gazeta Wyborcza опубликовала фрагменты допроса бизнесмена Биргфеллнера. Это продолжение коррупционного дела о строительстве двух башен-близнецов компанией Srebrna, которой управляет близкий круг соратников Ярослава Качиньского.

Информация о связи Srebrna с правящей партией попала в СМИ после того, как австрийский бизнесмен не получил от польских координаторов обещанных денег – 1,5 миллиона злотых. В качестве мести им были обнародованы так называемые пленки Качиньского. Диктофонные записи подтверждают, что президент правящей партии является фактическим руководителем Srebrna. Подробностей становится больше.

Из записи допроса Биргфеллнера в прокуратуре следует, что Ярослав Качиньский должен был вручить конверт с 50 тысячами злотых ксендзу Рафалу Савичу. Это не просто священник: Савич входил в совет так называемого Института им. Леха Качиньского, который по документам владеет компанией Srebrna. Поэтому его подпись была необходима для начала строительства двух башен. Номинальный руководитель и заказчик стройки был вознагражден – 12 тысяч долларов. По таким же схемам ищут директоров фирм-однодневок, например, среди алкоголиков или безработных. Но поскольку случайный человек не может быть руководителем стройки на 300 миллионов долларов, они нашли подставного ксендза из общественной организации. Наверное, это должно было выглядеть убедительно, но общественность не поверила. Кто это такой, вообще никому не известно, а сам Институт им. Леха Качиньского размещен в каком-то коттедже в частном секторе.

Напомним, запись допроса датирована 2018 годом. Как сообщает Gazeta Wyborcza, на следующий день после допроса Ярослав Качиньский лично поехал к министру юстиции и генеральному прокурору Збигневу Зебре. Неизвестно, о чем именно шел разговор, но позже прокуратура прекратила разбирательство по делу двух башен и открыла дело по «незаконному раскрытию показаний» в отношении редакции газеты, которая вела собственное расследование.

Однако скандал со стройкой – старая тема польской политики, и ее поднимали еще 5 лет назад под парламентские выборы, а затем на выборах президента и мэра Варшавы. В Польше расследование тормозят, фактов нет, и пока оппозиционная пресса может только утверждать, что Качиньский передал небольшую взятку ксендзу. Хотя если раскручивать клубок дальше, речь пойдет о миллионах долларов, которые хотели получить на строительство.

Откуда деньги у бедного ксендза? Схема выглядела так: 300 миллионов евро должен был дать польский банк Pekao S.A. Переговоры с его руководителем велись прямо в штаб-квартире «ПиС». Скорее всего, эту часть компромата вывалят на поляков ближе к дате выборов, пока же компромат на Качиньского сливают по частям.

Как вообще стала возможна такая прослушка? Понятно, что сливал Качиньского человек из близкого окружения. Поэтому после появления в прессе записи переговоров Ярослав быстро сориентировался и сказал, что не заплатит Биргфеллнеру ни копейки. После этого стройка сорвалась, банковский кредит не выдали. Конфликт перешел в открытую фазу, а Биргфеллнер был допрошен в прокуратуре. История старая, и все уже давно известно, а прошлое в Польше ворошат, чтобы откусить немного католического электората у Качиньского. Идет война за власть. И каждая из сторон не стесняется использовать самые грязные методы.

Второй момент – Качиньский до сих пор не контролирует прокуратуру Варшавы, потому что в столице оппозиционный мэр Тшасковский. Пока он у власти, стройку не смогут узаконить, а сам Качиньский попытался натравить силовые структуры на Gazeta Wyborcza, которая опубликовала диктофонные записи, но, опять же, ему отказала варшавская прокуратура.

В итоге дело замяли на самом верху – Генеральная прокуратура допросила Качиньского по его иску к Gazeta Wyborcza, а потом сделала заявление, что он не имеет отношения к компании Srebrna, что якобы это Биргфеллнер сам уговаривал его совершить коррупционное преступление, а не наоборот. Единственное, что сложно отрицать – это передача небольшой суммы денег ксендзу.

Возвращаясь к деятельности Srebrna, то как юрлицо компания существовала примерно с 1995 года и являлась своего рода коммерческой кормушкой для друзей и приближенных Качиньского. Схема работала, но строительство башен-близнецов стало верхом наглости и польского гонора. Башни должны были символизировать братьев Качиньских. По задумке, это был такой памятник-небоскреб в самом центре Варшавы, ради которого и затевалась афера.