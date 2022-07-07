Рост цен на энергоносители подрывает турецкий бизнес

В скором времени многие предприятия могут остаться без средств к существованию. Об этом уже во всю говорят сами производители, так как на фоне большой стоимости энергии они вынуждены поднимать собственные цены. В результате продукция многих компаний становится неконкурентоспособной, другими словами, слишком дорогой.

Напомним, согласно последним данным Турецкого статистического института, уровень инфляции в стране достиг почти 80 %. Это исторический максимум за последние 24 года. А цены на газ, бензин и дизельное топливо выросли примерно на 300 % за год.