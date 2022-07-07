Прямой эфир

ОПЕК: нефтегазовая отрасль находится «в осаде»

07 июля 2022 07:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нефтегазовая отрасль находится «в осаде». Об этом заявили в ОПЕК. Одна из причин – нехватка финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОПЕК: нефтегазовая отрасль находится «в осаде»-1

Практически все страны – экспортеры нефти максимально нарастили добычу. А у картеля заканчиваются мощности. Годы санкций сильно ограничили поставки из Ирана и Венесуэлы. Теперь к ним присоединилась Россия, которая с начала года находится под санкционным давлением. Это еще больше ужесточило ситуацию на рынке. Также положение отрасли усугубляют намерения некоторых стран отказаться от углеводородов.

# Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Перестрелки почти в каждом штате. В День Независимости в США убили более 220 человек
06 июля 2022 19:39

Перестрелки почти в каждом штате. В День Независимости в США убили более 220 человек

Во Франции из-за забастовки железнодорожников отменены около трети поездов
06 июля 2022 19:37

Во Франции из-за забастовки железнодорожников отменены около трети поездов

Продовольственный кризис в Европе. Почему сельское хозяйство не справляется?
06 июля 2022 15:38

Продовольственный кризис в Европе. Почему сельское хозяйство не справляется?