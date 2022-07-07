ОПЕК: нефтегазовая отрасль находится «в осаде»

Нефтегазовая отрасль находится «в осаде». Об этом заявили в ОПЕК. Одна из причин – нехватка финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Практически все страны – экспортеры нефти максимально нарастили добычу. А у картеля заканчиваются мощности. Годы санкций сильно ограничили поставки из Ирана и Венесуэлы. Теперь к ним присоединилась Россия, которая с начала года находится под санкционным давлением. Это еще больше ужесточило ситуацию на рынке. Также положение отрасли усугубляют намерения некоторых стран отказаться от углеводородов.