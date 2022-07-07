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Латвия может погрязнуть во внешних долгах. Такой прогноз озвучил бывший министр финансов страны

07 июля 2022 08:58
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Новости Латвии. Латвия может погрязнуть во внешних долгах. Такой неутешительный прогноз озвучил финансист, писатель и бывший министр финансов прибалтийской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия может погрязнуть во внешних долгах. Такой прогноз озвучил бывший министр финансов страны-1

Причина экономического краха – неудачная бюджетная политика кабмина. По словам экс-министра, все деньги, которые государство брало в долг, не были использованы осмысленно. И несмотря на то, что ранее премьер-министр Латвии говорил о том, что «денег так много, как никогда ранее», ситуация выглядела иначе. Правильнее сказать – «занимали» так много, как никогда ранее. В результате стране придется платить огромные суммы каждый год по всем этим кредитам.

# Экономический кризис # Кришьянис Кариньш # Новости Латвии # Фотофакт

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