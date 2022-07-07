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Еврокомиссия готовит план экстренных действий на случай прекращения поставок российского газа

07 июля 2022 07:31
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Газовый кризис в Европе. Евросоюз может не справиться без поставок российского голубого топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия готовит план экстренных действий на случай прекращения поставок российского газа-1

На этом фоне Еврокомиссия должна предоставить план экстренных действий для стран Евросоюза. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Европарламенте.

Напомним, ранее в ЕС заявляли о намерении полностью отказаться от газа из России в течение трех лет. Кроме того, ряд стран Евросоюза призывает включить эмбарго на российский газ в седьмой пакет санкций.

# Газ # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

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