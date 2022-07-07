Еврокомиссия готовит план экстренных действий на случай прекращения поставок российского газа

Газовый кризис в Европе. Евросоюз может не справиться без поставок российского голубого топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом фоне Еврокомиссия должна предоставить план экстренных действий для стран Евросоюза. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Европарламенте.

Напомним, ранее в ЕС заявляли о намерении полностью отказаться от газа из России в течение трех лет. Кроме того, ряд стран Евросоюза призывает включить эмбарго на российский газ в седьмой пакет санкций.