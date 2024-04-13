Прямой эфир

Рост цен на еду вызывает недовольство у жителей Греции

13 апреля 2024 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жители Греции раскритиковали правительство за невыполнение обещаний. Власти страны гарантировали стабильность цен на продукты питания, однако спустя месяц после громких заявлений чиновников товары в супермаркетах снова подорожали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост цен на еду вызывает недовольство у жителей Греции-1

При этом увеличились и темпы роста цен. Сегодня они одни из самых высоких в еврозоне. Потребители жалуются, что закупаться стало дорого даже на местных рынках. В целом, как показывают данные соцопросов, именно растущая стоимость продуктов больше всего беспокоит жителей Греции. Они недовольны тем, что правительство бездействует, в то время как за последние 2 года цены на товары выросли на 30 %.

# Кризис в ЕС # Новости Греции

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в Сиднее
13 апреля 2024 10:44

Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в Сиднее

За сутки в Оренбурге затопило ещё 800 домов
13 апреля 2024 07:43

За сутки в Оренбурге затопило ещё 800 домов

В Турции фуникулёр с людьми сорвался с 600-метровой высоты
13 апреля 2024 07:32

В Турции фуникулёр с людьми сорвался с 600-метровой высоты

Власти Швеции обеспокоены ростом преступности в стране
12 апреля 2024 19:39

Власти Швеции обеспокоены ростом преступности в стране

Латвия погрузилась в демографический кризис
12 апреля 2024 19:39

Латвия погрузилась в демографический кризис

Японская иена установила антирекорд, опустившись до минимума за последние 34 года
12 апреля 2024 19:38

Японская иена установила антирекорд, опустившись до минимума за последние 34 года

Каждый пятый гражданин Германии находится под угрозой бедности
12 апреля 2024 17:35

Каждый пятый гражданин Германии находится под угрозой бедности

В затопленном Оренбурге проходит массовая эвакуация
12 апреля 2024 17:34

В затопленном Оренбурге проходит массовая эвакуация

Мировые СМИ отреагировали на скандальный закон об ужесточении мобилизации в Украине
12 апреля 2024 17:31

Мировые СМИ отреагировали на скандальный закон об ужесточении мобилизации в Украине

Эстонские власти планируют признать РПЦ террористической организацией
12 апреля 2024 14:19

Эстонские власти планируют признать РПЦ террористической организацией

Дмитрий Песков заявил о возможности переговоров с Киевом в формате диалога
12 апреля 2024 13:33

Дмитрий Песков заявил о возможности переговоров с Киевом в формате диалога

Дипломат Словении в Москве обязан покинуть Россию до 19 апреля – МИД РФ
12 апреля 2024 13:27

Дипломат Словении в Москве обязан покинуть Россию до 19 апреля – МИД РФ