Рост цен на еду вызывает недовольство у жителей Греции

Жители Греции раскритиковали правительство за невыполнение обещаний. Власти страны гарантировали стабильность цен на продукты питания, однако спустя месяц после громких заявлений чиновников товары в супермаркетах снова подорожали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом увеличились и темпы роста цен. Сегодня они одни из самых высоких в еврозоне. Потребители жалуются, что закупаться стало дорого даже на местных рынках. В целом, как показывают данные соцопросов, именно растущая стоимость продуктов больше всего беспокоит жителей Греции. Они недовольны тем, что правительство бездействует, в то время как за последние 2 года цены на товары выросли на 30 %.