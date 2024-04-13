За сутки в Оренбурге затопило ещё 800 домов

Свыше 13 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Оренбурге и области из-за мощнейших паводков. Вода продолжает наступать, и число людей, оказавшихся в зоне бедствия, неуклонно растет. Только за сутки в городе затопило еще 800 домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные власти предполагают, что к вечеру затоплены могут быть еще около 1,5 тысячи зданий и столько же приусадебных участков. По мнению специалистов, на протяжении суток уровень воды будет повышаться в 29 населенных пунктах региона, поэтому жителям рекомендуют перебраться в пункты временного размещения.