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За сутки в Оренбурге затопило ещё 800 домов

13 апреля 2024 07:43
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Свыше 13 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Оренбурге и области из-за мощнейших паводков. Вода продолжает наступать, и число людей, оказавшихся в зоне бедствия, неуклонно растет. Только за сутки в городе затопило еще 800 домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки в Оренбурге затопило ещё 800 домов-1

Местные власти предполагают, что к вечеру затоплены могут быть еще около 1,5 тысячи зданий и столько же приусадебных участков. По мнению специалистов, на протяжении суток уровень воды будет повышаться в 29 населенных пунктах региона, поэтому жителям рекомендуют перебраться в пункты временного размещения.

За сутки в Оренбурге затопило ещё 800 домов-4

Вода уже вплотную подобралась к многоэтажкам Оренбурга. Впрочем, специалисты отмечают, что с большой долей вероятности это пик паводка и вышедшая из берегов река вскоре начнет отступать.

# Наводнение в России # Новости России

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