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Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в Сиднее

13 апреля 2024 10:44
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Трагический инцидент произошел в торговом центре Сиднея. На посетителей напал вооруженный ножом мужчина. Полиция сообщает, что от его рук погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в Сиднее-1

Есть вероятность, что число жертв может возрасти. Поскольку несколько пострадавших находятся в критическом состоянии. В больницы города были доставлены по меньшей мере семь человек, в том числе 9-месячный ребенок. Напуганных посетителей торгового центра экстренно эвакуировали.

Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в Сиднее-4

Мы увидели, как все эти люди бегут к нам, и мой муж потащил нас в ближайший магазин. Потом мы увидели, что женщина пытается запереть двери, и оставались там, пока за нами не пришла полиция.

Прибывшая на место полиция ликвидировала нападавшего. Его мотивы неизвестны. Некоторые источники сообщают, что злоумышленник был не один и его подельнику удалось скрыться с места преступления. У торгового центра продолжают дежурить полицейские машины и бригады скорой помощи.

# ЧП # Новости Австралии

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