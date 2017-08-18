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Россиянка пострадала во время теракта в Барселоне 17 августа

18 августа 2017 09:29
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Новости России. Гражданка России пострадала во время теракта в Барселоне, который произошел вечером 17 августа.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростуризма, россиянка получила легкие ранения. Женщине оказали первую помощь на месте, обошлось без госпитализации.

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Россиянка пострадала во время теракта в Барселоне 17 августа-1

По предварительным данным, есть данные только по одной пострадавшей. Информация уточняется.

Во время атаки в Барселоне пострадали граждане 18 стран.

МИД Беларуси заявил, что в результате трагедии в Испании граждане Беларуси не пострадали – здесь подробнее.

Россиянка пострадала во время теракта в Барселоне 17 августа-4

Два теракта произошло в Испании за минувшие сутки.

Оба случая произошли по похожему сценарию – наезд транспортного средства на пешеходов.  Один из них, унесший жизни 13 человек, был совершен в Барселоне. А второй – в Камбрильсе – городе на юге Каталонии. В результате автомобильного наезда на людей пострадали семеро пешеходов.

# Фотофакт # Теракты в Испании. Август 2017

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