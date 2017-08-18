Россиянка пострадала во время теракта в Барселоне 17 августа

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростуризма, россиянка получила легкие ранения. Женщине оказали первую помощь на месте, обошлось без госпитализации.

Новости России. Гражданка России пострадала во время теракта в Барселоне, который произошел вечером 17 августа.

МИД Беларуси заявил, что в результате трагедии в Испании граждане Беларуси не пострадали – здесь подробнее .

Во время атаки в Барселоне пострадали граждане 18 стран.

По предварительным данным, есть данные только по одной пострадавшей. Информация уточняется.

Два теракта произошло в Испании за минувшие сутки.

Оба случая произошли по похожему сценарию – наезд транспортного средства на пешеходов. Один из них, унесший жизни 13 человек, был совершен в Барселоне. А второй – в Камбрильсе – городе на юге Каталонии. В результате автомобильного наезда на людей пострадали семеро пешеходов.