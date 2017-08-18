Теракты в Испании в фотографиях

Новости Испании. За последние сутки в двух курортных городах Испании – Барселоне и Камбрильсе – произошла серия терактов. Нападавшие на автомобилях в обоих городах наехали на пешеходов.

На самой туристической улице в Барселоне погибло 13 человек – здесь подробнее

Семеро пешеходов пострадали при наезде в Камбрильсе, один в тяжелом состоянии – подробности здесь

Мы собрали 16 фотографий страшных терактов в Испании.