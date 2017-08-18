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Теракты в Испании в фотографиях

18 августа 2017 08:30
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Новости Испании. За последние сутки в двух курортных городах Испании – Барселоне и Камбрильсе – произошла серия терактов. Нападавшие на автомобилях в обоих городах наехали на пешеходов.

На самой туристической улице в Барселоне погибло 13 человек – здесь подробнее

Семеро пешеходов пострадали при наезде в Камбрильсе, один в тяжелом состоянии – подробности здесь

Мы собрали 16 фотографий страшных терактов в Испании.

«Люди кричали, это было что-то невообразимое»: очевидцы рассказывают о террористической атаке в Барселоне

# Фотофакт # Теракты в Испании. Август 2017

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