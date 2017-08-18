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МИД Беларуси: «Информации о гражданах нашей страны среди пострадавших в результате теракта в Барселоне нет»

18 августа 2017 07:54
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Новости Беларуси. Информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Барселоне нет, – сообщает наш МИД. За последние сутки в Испании пережили сразу два теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси: «Информации о гражданах нашей страны среди пострадавших в результате теракта в Барселоне нет»-1

Так, накануне вечером в туристическом центре города фургон въехал в гуляющих людей. Погибли 13 человек, более 100 пострадали. Уже спустя несколько часов ночью террористы попытались повторить такой же сценарий нападения в Камбрильсе, где врезались на автомобиле в толпу. Пострадали 7 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

В стране объявлен трехдневный национальный траур: приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.

# происшествия # Теракты в Испании. Август 2017

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