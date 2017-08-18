Теракт с использованием авто: что известно об атаке в Барселоне

Новости Испании. В Испании усиленны меры безопасности. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства чудовищного теракта, который накануне унес жизни более десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре города, в районе улицы Рамбла, микроавтобус совершил наезд на людей. В больницах по прежнему остаются пострадавшие, состояние которых врачи оценивают как крайне тяжелое.

По некоторым сведениям, вскоре после инцидента в один из ресторанов города ворвались два вооруженных человека. Помимо этого очевидцы сообщали и о стрельбе на рынке города. Полиция назвала случившееся терактом.