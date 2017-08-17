Люди не знали, куда бежать, шок и хаос: теракт в Барселоне в рассказах очевидцев

Французский турист в эфире телеканала BFMTV : Я видел, как водитель вел машину зигзагами, стараясь сбить больше людей. Александр Киселев, русский турист агентству РИА Новости : Вначале была паника, не знали, куда бежать. Всю группу разбросало по площади. Потом быстро приехал наш автобус, мы запрыгнули в него и уехали из центра. Сначала было замешательство, сейчас шок.

Павел, белорусский турист телеканалу СТВ:

Так случилось, мы оказались в этот день в Барселоне. Совершенно недалеко от нас происходит в данный момент. По последним данным, несколько людей взяты в заложники. Достаточно страшно, потому что только вот недавно мы гуляли по этой улице. Люди переговариваются друг с другом, наблюдается паника.



Жительница Барселоны Русской службе Би-би-си:

Улицы перекрыты, закрыты станции метро, людей просят никуда не выходить и не приближаться к месту теракта, по ТВ распространили номер автомобиля, чтобы люди, которые видели его или знают что-то о владельцах, могли сообщить в полицию.

Очевидец Аамер Анвар телеканалу Sky News:

Внезапно я услышал громкий звук удара, и все люди с криками начала бежать. Женщина рядом со мной кричала, звала своих детей.

Везде появились полицейские с оружием, дубинками. Всю улицу начали перекрывать.

Алена, жительница Барселоны, которая работает в магазине на улице Рамбла, в эфире радио Sputnik:

Мы были там, это был разгар рабочего дня. Был очень большой шум – как будто много машин бьются одна о другую. Люди кричали, это было что-то невообразимое. Мы побежали смотреть, но тут же люди начали вбегать в наш магазин, мы начали закрывать ставни. Мы слышали выстрелы и шум. К нам постоянно подходили полицейские, давали нам воду, давали детям конфеты… Прошел час-полтора, мы попросились выйти, но нам запретили выходить. Полиция постоянно была с нами на связи. Где-то через два – два с половиной часа нам сказали, чтобы мы быстро группами выбегали. И пока мы выбегали, мы видели, что все киоски брошены, вокруг было несколько трупов.