«Испания поражена террором джихадистов»: второй за сутки теракт произошел в Испании

Новости Испании. Звуки полицейских сирен и крики людей в одночасье сменили жизнерадостные приветствия и музыкальные ритмы курортных городов. В Камбрильсе, который находится всего в сотне километров от Барселоны, террористы атаковали людей ночью. Преступники на машине наехали на пешеходов. Здесь чудом обошлось без жертв. Пострадали несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сами террористы после этого столкнулись с полицией, их машина перевернулась. Они попытались бежать, но правоохранители открыли огонь на поражение. На месте скончались четверо, еще один террорист умер в больнице.

В Барселоне, которая первой подверглась удару, усилено патрулирование улиц. Не исключено, что днем здесь будет больше полицейских, чем простых жителей.

Мариано Рахой, председатель правительства Испании:

Я хочу заявить, что вся Испания солидарна с Барселоной, которая поражена терроризмом джихадистов, как и другие города по всему миру. Трагедия в Барселоне развернулась на глазах испанца Оскара Кано. Он видел первые минуты атаки террористов и последние мгновения жизни для многих людей.

Оскар Кано, очевидец:

Как только я зашел на площадь Каталонии, я увидел движущийся грузовик. Повсюду были слышны крики. Внезапно машина просто начала сбивать многих людей. Этот маленький белый грузовик ехал зигзагом. И за ним бежала полиция.

Террорист в белом фургоне влетел в толпу накануне, ехал по самой популярной у туристов пешеходной улице – Рамбла – и давил спасавшихся бегством людей.

Франческо Аннунциата, очевидец:

Я был в конце улицы Рамбла, услышал громкий шум, это фургон таранил людей. Я повернулся, огляделся. Никто не понимал, что происходит. Люди бежали и бежали. Остановился фургон только когда врезался в киоск. Вооружен водитель не был, с места преступления сбежал. По подозрению в совершении теракта испанские правоохранители задержали двоих выходцев из Африки. Итог кровавой атаки – 13 погибших, сотня раненых, в том числе дети. 15 пострадавших доставлены в больницы в критическом состоянии.

Трагедия болью отозвалась в сердцах людей по всему миру.

Алеся Струк, житель Барселоны:

У нас закрывались парикмахерские, магазины цветов, мелкие частные магазины. Все ушли домой, хотя обычно работают гораздо больше. Было очень тихо. Во всех барах вчера не было людей, все предпочитали быть дома. Мы не собираемся выходить на улицу, возле метро сейчас находится полиция и смотрит, кто входит. Террористы нанесли удар не только по Испании. Фактически это объявленная война всему миру, всем государствам, граждане которых погибли или пострадали в слепых атаках ненависти и безразличия ко всему человеческому. Но людей, даже переживших ужасы терактов, так просто не запугать.