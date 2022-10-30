Из-за перебоя поставок в немецких аптеках пропали некоторые препараты

Новости Германии. Экономический кризис в Германии ударил и по здравоохранению. В аптеках зачастую нет важных лекарств, сильно выросли цены на расходные материалы и рабочий инвентарь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего это связано с возникшими перебоями в поставках, транспортными издержками и увеличивающимися затратами на электроэнергию. Пока что большая часть выросших расходов легла на поставщиков. Однако в скором времени рост издержек коснется и непосредственных покупателей. Причем уже имеющееся повышение цен только начало кризиса.

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