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МИД Беларуси выясняет, есть ли среди погибших в Сеуле белорусы

30 октября 2022 13:52
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Новости Южной Кореи. Трагедия в Сеуле: из-за давки погибли 154 человека. МИД Беларуси выясняет, есть ли среди погибших или пострадавших наши граждане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МИД Беларуси выясняет, есть ли среди погибших в Сеуле белорусы-1

На данный момент подтверждающей информации нет. Посольство поддерживает постоянный контакт с правоохранительными органами Кореи и медучреждениями Сеула.  

Известно, что в давке погибли 22 иностранца, среди них четыре россиянки. Также сообщается о погибших гражданах других стран: Китая, Ирана, Узбекистана, Норвегии, США, Франции.  

В Сеуле в результате давки погибли четыре гражданки России (читать далее).

# Давка # Фотофакт

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