МИД Беларуси выясняет, есть ли среди погибших в Сеуле белорусы

Новости Южной Кореи. Трагедия в Сеуле: из-за давки погибли 154 человека. МИД Беларуси выясняет, есть ли среди погибших или пострадавших наши граждане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент подтверждающей информации нет. Посольство поддерживает постоянный контакт с правоохранительными органами Кореи и медучреждениями Сеула.

Известно, что в давке погибли 22 иностранца, среди них четыре россиянки. Также сообщается о погибших гражданах других стран: Китая, Ирана, Узбекистана, Норвегии, США, Франции.