В Сомали в результате взрыва возле Минобразования погибли сто человек

Новости Сомали. 100 человек погибли, еще около 300 пострадали. В столице Сомали произошел теракт. Об этом заявил президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла возле здания Министерства образования. Сначала сработали взрывные устройства, заложенные в двух автомобилях. После этого началась перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку. Как сообщают местные СМИ, авиалинии Катара, Турции и Эфиопии отменили рейсы в столицу Сомали. А на месте теракта работает полиция.