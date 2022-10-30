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В Сомали в результате взрыва возле Минобразования погибли сто человек

30 октября 2022 14:19
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Новости Сомали. 100 человек погибли, еще около 300 пострадали. В столице Сомали произошел теракт. Об этом заявил президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Сомали в результате взрыва возле Минобразования погибли сто человек-1

Трагедия произошла возле здания Министерства образования. Сначала сработали взрывные устройства, заложенные в двух автомобилях. После этого началась перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку. Как сообщают местные СМИ, авиалинии Катара, Турции и Эфиопии отменили рейсы в столицу Сомали. А на месте теракта работает полиция.  

# Взрыв # Хасан Шейх Махмуд # Фотофакт

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