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США угрожают турецким компаниям из-за работы с РФ

27 февраля 2024 10:29
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Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что дипломаты США в Анкаре и в Стамбуле «терроризируют» турецкие предприятия, грозя последствиями для торговли с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Это идет вразрез с нормами межгосударственного взаимодействия. С самого начала года турецкие экспортеры сталкиваются с проблемой приема денежных платежей из России из-за американского давления на Турцию.

При этом турецкое министерство торговли и Москва прилагают усилия для разрешения этой проблемы. Кроме того, США предупредили турецкие банки о том, что они должны контролировать денежные переводы из России.

# Международная политика

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