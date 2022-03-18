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Россия создала бесполётную зону над Донбассом

18 марта 2022 08:17
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Россия создала бесполетную зону над Донбассом. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это означает, что любое воздушное средство, которое окажется в небе над данной территорией, будет подвергнуто атаке.

Россия создала бесполётную зону над Донбассом-1

Силы ДНР и ЛНР продолжают освобождение своих территорий при поддержке российской армии. Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ЛНР не менее пяти раз, в том числе используя тяжелую артиллерию. В результате обстрела Донецка погибли четыре мирных жителя.

Россия создала бесполётную зону над Донбассом-4

Неспокойно и в самой Украине. Утром почти во всех областях страны была объявлена воздушная тревога. Прогремели взрывы во Львове и Николаеве. Российская армия продолжает специальную военную операцию. С помощью ударных беспилотников удалось уничтожить технику и склады украинских войск. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Россия создала бесполётную зону над Донбассом-7

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# Международная политика # Эдуард Басурин # Фотофакт

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