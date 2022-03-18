Россия создала бесполётную зону над Донбассом

Россия создала бесполетную зону над Донбассом. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это означает, что любое воздушное средство, которое окажется в небе над данной территорией, будет подвергнуто атаке.

Силы ДНР и ЛНР продолжают освобождение своих территорий при поддержке российской армии. Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ЛНР не менее пяти раз, в том числе используя тяжелую артиллерию. В результате обстрела Донецка погибли четыре мирных жителя.