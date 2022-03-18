Нашим долгом было оказание помощи родственникам. Анатолий Глаз о гибели двух белорусов в Украине

Пока не достигнут компромисс в конфликте России и Украины, продолжаются боевые действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И как следствие, не заканчиваются человеческие жертвы, в том числе среди наших граждан. 17 марта стало известно о возвращении на родину тел двух погибших белорусских дальнобойщиков.

Министерство иностранных дел получило трагическую информацию о гибели мужчин в украинском городе Коростень в Житомирской области. К сожалению, ожидая возможности выехать в Беларусь, они не успели покинуть зону конфликта и были вынуждены жить в своих машинах.

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси:

Долгом белорусской стороны, несмотря на всю сложность ситуации, было оказание помощи родственникам этих людей в возвращении на родину тел своих близких. Сегодня эта работа завершена, и они доставлены на территорию Республики Беларусь. Хотел бы отметить, что в данной ситуации нам удалось найти понимание с украинской стороной, в том числе по консульской линии, и с местной гражданской администрацией с украинской стороны. С белорусской стороны многое было сделано во взаимодействии с Министерством юстиции, Государственным пограничным комитетом и другими государственными органами. С определенной долей понимания к ситуации отнеслась и наша соседняя Польша.